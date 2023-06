Ceará deve apresentar chuvas fracas e isoladas neste fim de semana; veja previsão

A faixa litorânea do Ceará deve apresentar chuvas fracas e isoladas neste fim de semana, segundo a previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os principais focos devem ser o litoral de Fortaleza e do Pecém.

LEIA MAIS | Pesquisa convoca voluntários com diabetes para estudo e avaliação gratuita

“Essas chuvas são devido a áreas de instabilidades que estão se deslocando do oceano, estão se intensificando sobre o continente e também devido a efeitos locais”, explica a meteorologista Rafaela Gomes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja a previsão para os próximos dias:

Sexta-feira - 23/06/2023

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões. Com baixa possibilidade de chuva isolada na Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Sábado - 24/06/2023

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, na Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Domingo - 25/06/2023

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém.