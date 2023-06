Suspeitos de roubos em lojas no Centro de Fortaleza são presos

Seis pessoas que tinham vínculos diretos com os crimes. Polícia Civil agora trabalha para encontrar novos envolvidos

Foram realizados 16 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira, 22, contra suspeitos de roubarem lojas de departamento localizadas no Centro e na Av. Monsenhor Tabosa, na Praia de Iracema.

Os alvos se encontravam em diferentes bairros de Fortaleza e na Região Metropolitana. As ações foram executadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Os crimes foram registrados entre janeiro e fevereiro deste ano.

Durante as ações, os policiais realizaram a prisão de seis pessoas que tinham ligação direta com os crimes — dois já se encontram detidos em unidades policiais. Durante as ofensivas, celulares também foram apreendidos.

Os mandados se concentraram nos bairros Meireles, Sapiranga, Cidade dos Funcionários, Jardim das Oliveiras, Barra do Ceará, Messejana, Granja Lisboa e Lagoa Redonda, além dos municípios de Caucaia e Maracanaú.

O foco da corporação agora está voltado para realizar a prisão de outros alvos da investigação.