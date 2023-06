Grupo de pesquisa no Ceará convoca voluntários com diabetes para estudo e avaliação gratuita

O grupo de pesquisa Tendon Research Group, sediado na Universidade Federal do Ceará (UFC), busca voluntários com diabetes tipo 1 para a realização de um estudo voltado à análise do impacto da doença nos tendões.

A diabetes é uma condição sistêmica que pode afetar vários tecidos do corpo, incluindo músculos e tendões. De acordo com a fisioterapeuta e membro do grupo, Maria Fernanda Sousa, o estudo começou após a observação de que pessoas com diabetes tem diversas alterações de pele, retinopatias e enfrentam complicações.

“A gente se perguntou se isso também afetava a estrutura musculoesquelética. Alguns estudos já mostram que os diabéticos têm seis vezes mais chances de ter algum tipo de adoecimento dos tendões e que têm uma susceptibilidade maior de complicações pós-cirúrgicas e rupturas de tendões”, pontuou.

O estudo é voltado apenas para diabéticos tipo 1, com voluntários entre 18 e 45 anos, e oferece avaliações e testes funcionais relacionados aos tendões e aos tornozelos.

Ainda segundo a especialista, a maioria dos estudos existentes são voltados para indivíduos com diabetes tipo 2, que, geralmente, têm comorbidades que podem afetar a região dos tendões. Em razão disso, o estudo promovido busca preencher essa lacuna e fornecer informações sobre a saúde dos diabéticos tipo 1.

“São pessoas que têm outras comorbidades, têm pressão alta, colesterol alto e sobrepeso. Tudo isso também pode interferir no adoecimento dos tendões. Então, a gente escolheu os diabéticos do tipo 1 porque eles têm menos comorbidades associadas para a gente saber exatamente o efeito da alteração glicêmica crônica nessa população”, explicou.

Os participantes do estudo poderão realizar uma avaliação completa do tendão do calcâneo, com testes de força do tornozelo, de mobilidade do tornozelo e de resistência da panturrilha, além da aplicação de um questionário sobre o nível de alteração nas atividades do dia a dia do indivíduo.

O tempo estimado para cada avaliação é de 50 a 60 minutos, e todo o processo será gratuito para os participantes. Ao final, um relatório completo com o resultado dos testes é dado aos voluntários, incluindo os possíveis encaminhamentos necessários.



As avaliações serão conduzidas no Departamento de Fisioterapia da UFC, localizado na rua Major Weyne, 1440, no campus Porangabussu.

Para se inscrever e participar do estudo, os interessados devem preencher o formulário disponível. O número de vagas é limitado, e as inscrições serão encerradas quando todas as vagas forem preenchidas.



Avaliação funcional gratuita para diabéticos tipo 1 — Tendon Research Group

Quem pode participar: pessoas com diabetes tipo 1, com idades entre 18 e 45 anos

Local: Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará, Campus Porangabussu (rua Major Weyne, 1440)

Valor: Gratuito

Inscrição: https://forms.gle/8fsS1Jgjwce7Sn5P9