Bairro Coaçu, em Fortaleza, vai receber mutirão de manutenção e limpeza

Um mutirão com ações coordenadas de zeladoria vai ser disponibilizado pela prefeitura de Fortaleza

Serviços de limpeza e de conservação vão ser realizados na rua Santa Lúcia, no bairro Coaçu, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 23, a partir das 7h30min. As ações são realizadas por meio do 22º mutirão de ações coordenadas e integradas de zeladoria e manutenção de equipamentos, educação ambiental e saúde da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), da Prefeitura da Capital.

Para esta sexta-feira, 23, as atividades vão ser realizadas em uma extensão de aproximadamente 600 metros, em áreas que abarcam as ruas São Marcos e Santa Rosa, localizadas no bairro Coaçu. Cerca de 15 zeladores vão executar serviços de varrição, capina e pintura de meio-fio — atividades de tapa-buraco asfáltico também serão realizadas.

As árvores que vão ser podadas já foram definidas por 18 técnicos, que vão contar com o apoio de quatro veículos para concluírem os seus serviços.



Agentes da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) vão atuar no espaço para auxiliar motoristas que passam pela região a procurar novas rotas. Também irão participar do mutirão equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e de Endemias da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).