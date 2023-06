Governo do Ceará anuncia envio de reajuste das bolsas da Funcap

As bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado devem ter valores reajustados; veja

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou no início da tarde desta segunda-feira, 5, que enviou mensagem à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para reajustar os valores das bolsas estaduais de pesquisa de iniciação científica, mestrado, doutorado e BPI (Produtividade em Pesquisa, Estímulo à Interiorização e à Inovação Tecnológica).

A ideia é equalizar os valores dos benefícios da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) aos patamares das bolsas de pesquisa federais, como CNPq e Capes. Em fevereiro, o Governo Federal anunciou reajuste das bolsas de pesquisa que variou de 25% a 200%.



Em transmissão no instagram, Elmano pontuou que o Estado tem 3.931 bolsas estaduais, sendo 3.931 de iniciação científica, 620 de mestrado, 427 de doutorado e 30 de pós-doutorado.

Os reajustes propostos são de R$ 450 para R$ 700 (iniciação científica), R$ 1.660 para R$ 2. 100 (mestrado), R$ 2.440 para R$ 3.100 (doutorado) e R$ 5 mil para R$ 5.200 (pós-doutorado).

"Tenho certeza que isso é uma grande conquista para o Estado do Ceará (...) Tenho certeza que a Assembleia aprovará", disse Elmano.

Também presente na live, Sandra Monteiro, secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, explicou que o reajuste será um "investimento na cidadania e na dignidade dos estudantes e de suas familias".

