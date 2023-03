Governo do Ceará estuda aumento do valor das bolsas de pesquisa estaduais

O Governo do Estado do Ceará estuda reajustar o valor das bolsas de Pesquisa de Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e BPI (Produtividade em Pesquisa, Estímulo à Interiorização e à Inovação Tecnológica). A informação foi dada por meio de nota oficial da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) e da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

O reajuste deverá ser uma forma de “equiparar os valores aos novos patamares das bolsas federais do CNPq e da Capes”, diz a nota. Em fevereiro, o Governo Federal anunciou reajuste das bolsas de pesquisa que variou de 25% a 200%.

“O momento é de austeridade para equilíbrio das contas públicas, de forma que medidas de impacto orçamentário ainda estão sob prudente análise”, afirma a nota do Governo do Estado. Em 2022, as bolsas estaduais foram reajustadas em 10,74%. Quase 2.000 bolsas foram concedidas para iniciação científica, Mestrado e Doutorado. Atualmente, o valor da bolsa de mestrado é de R$ 1.500 e o da bolsa de doutorado é de R$ 2.200.

