Conjuntos residenciais deverão ter bases da PM antes da entrega, diz secretário

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) pretende realizar a entrega de conjuntos residenciais já com bases da Polícia Militar. Foi o que afirmou o titular da pasta, Samuel Elânio, ao colunista do O POVO Carlos Mazza durante a cerimônia de posse do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), realizada nesta sexta-feira, 2.



Na última segunda-feira, 29, durante a entrega de 880 unidades habitacionais no Residencial Cidade Jardim, no bairro José Walter, o governador Elmano Freitas (PT) já havia anunciado que uma unidade do Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac/PMCE) havia sido implantada no local.



“A gente quer botar em prática isso aí”, afirmou o secretário. “Antes da entrega dos conjuntos habitacionais, a gente quer colocar uma base da Polícia Militar. Se possível o Copac (Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades, se não, o Proteger (Programa Estadual de Proteção Territorial e Gestão de Risco), que é vinculado ao batalhão da região”.



Samuel Elânio afirmou que estão em andamento cursos de capacitação para policiais do Copac. Conforme o secretário, localidades da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza receberão as próximas bases do Copac para, só então, o programa avançar para o Interior.



Elânio ressaltou, porém, que as Patrulhas Maria da Penha não deverão ficar atreladas apenas ao Copac. “A gente quer treinar policiais para que, no Interior, eles sejam capazes de atuar com um trabalho mais específico, mais especializado, como o GAVV (Grupo de Apoio às Vítimas de Violência) já faz”.



Atualmente, em Fortaleza, há bases do Copac nas comunidades Lagoa do Coração (no bairro Vicente Pinzón), São Miguel (Lagoa Redonda), Conjunto Luiz Gonzaga (Ancuri) e Miguel Arraes (Siqueira). O Copac também está presente em mais quatro localidades, em Maracanaú, Caucaia, Maranguape (os três na Região Metropolitana de Fortaleza) e Sobral (Região Norte do Estado).



Residenciais têm sido alvo de criminosos nos últimos anos no Estado. Além de disputas pelo controle do tráfico de drogas nos conjuntos, também foram registradas expulsões de moradores. Exemplo disso são intensos tiroteios registrados desde o ano passado nos residenciais José Euclides e Maria Tomásia, no Jangurussu, e expulsão de moradores dias após a entrega das residências no Alto da Paz II, no bairro Cais do Porto.

Índice de homicídios em maio

Sobre os índices de homicídio, o secretário disse que a expectativa é que maio apresente uma redução entre 15 e 20% em relação ao mesmo mês do ano passado. As estatísticas devem ser consolidadas na próxima segunda-feira, 5. Até o último dia 20, mais recente atualização disponibilizada pela SSPDS, 148 assassinatos haviam sido registrados no Estado, 21,78% a menos que o mesmo período de 2022.