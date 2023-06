O POVO é História: episódios semanais revivem reportagens históricas

A partir do próximo domingo, 4 de junho, O POVO é História ganha página semanal e passa a republicar matérias que marcaram a história cearense durante os seus 95 anos de produção jornalística. Os textos serão novamente diagramados e passam a integrar as edições de domingo, conservando a sua grafia original.

Os episódios semanais se iniciam com históricas coberturas sobre o “jaguar bravio do nordeste”: Lampião. Na edição deste domingo, 4 de junho, duas reportagens, de 1928 e 1936, descrevem a emblemática figura do cangaceiro.

Na reportagem “A palavra de Lampião, o monarca selvagem dos sertões”, reproduzida na íntegra, O POVO ouviu o próprio Virgulino Ferreira sobre a sua vida no cangaço. "Não sou cangaceiro por maldade minha, mas por maldade dos outros," é o que diz o entrevistado. Na entrevista, em formato de diálogo, o cangaceiro mostra a motivação por trás do seu legado sanguinário.

“De rifle nas costas, cruzando as estradas do sertão, deixo um rastro sangrento à procura dos assassinos dos meus paes”, disse o cangaceiro ao jornal, em 1928. Clique aqui para baixar o PDF.

Já “A Sensacional Vitória da << Aba Filme >>”, que também foi novamente diagramada para a edição deste domingo, conta a história da corajosa empreitada de um fotografo amador que, patrocinado pela Aba Filme, foi capaz de registrar Lampião, Maria Bonita e seus companheiros de cangaço.

Como explica a matéria, publicada pelo O POVO em dezembro de 1936, a história do fotógrafo ainda levantava dúvidas acerca da sua veracidade. Entretanto, como coloca a edição, em um diálogo direto com o leitor, o jornal procurou apurar a veracidade da história e, com isso, foi capaz de publicar duas fotos inéditas do bando de Lampião, que hoje constituem registros históricos. O rei do cangaço viria a óbito dois anos após a publicação das fotos. Clique aqui para baixar o PDF.



Além destas, durante as próximas semanas, leitores também terão acesso a matérias do acervo do jornal, escritas sobre grandes momentos e figuras da história nacional e cearense sob a perspectiva da época.

Como explica o jornalista Guálter George, editor do caderno de Opinião do Jornal, "O POVO é História" já integra as edições impressas, com notas curtas que lembram a cobertura jornalística de datas importantes. As notas trazem de volta histórias do passado, mas que se mantêm na memória, como o Ceará Gang Elvis Presley, mais antigo fã clube do Ceará, que foi fundado em 1961 e tema de matéria no jornal O POVO em 1994.



Entretanto, a partir deste domingo, essas grandes coberturas são revividas e republicadas. A ideia é trazer estas matérias, não com um olhar do futuro, mas da forma como foram retratadas à época, como elementos documentais da história.