Policias apreendem material de procedência ilícita em Fortaleza e Região Metropolitana

Um casal em posse de armas de fogo foi preso, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no âmbito da segunda fase da operação “Alta Tensão”, deflagrada nesta quinta-feira, 1º. Com os detidos, os agentes também apreenderam R$20 mil em espécie.

Os policiais chegaram aos suspeitos após cumprirem decisões judiciais em estabelecimentos comerciais que vendiam materiais de procedência ilícita. Depois de adentrarem no recinto, os agentes notaram a presença dos itens e efetuaram a prisão de dois funcionários da unidade — um homem, de 26 anos, e uma mulher, de 28 anos. Os detidos foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e recepção.



Em uma outra ação no município de Maracanaú, situado na região metropolitana de Fortaleza, agentes apreenderam, em um estabelecimento comercial, um amontoado de placas de identificação de transformadores, adquiridas de maneira ilícita. A polícia investiga os responsáveis pelo crime.

