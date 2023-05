Índices de criminalidade do Ceará devem diminuir em maio, diz secretário

As declarações foram realizadas durante uma celebração que encerrou as comemorações de 26 anos da existência da SSPDS no Ceará

Os índices de criminalidade do Ceará devem diminuir no mês de maio, segundo o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, Samuel Elânio. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, 30, durante o evento que encerrou as comemorações de 26 anos da pasta.

De acordo com a Secretaria, na prévia do mês de maio deste ano, os indicadores da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), relacionados aos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) e Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), apresentaram redução. Os indicadores consolidados serão publicados no início do próximo mês de junho.

“A gente tem buscado reduzir os índices e esse mês de maio vai ser outro mês que teremos uma redução”, declara Samuel. “Sem o trabalho estratégico de dados e números que possa nos direcionar, a gente não consegue obter um bom resultado.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por isso, ele afirma que, sobre os investimentos, a questão da inteligência é a prioridade da gestão. “A gente tem reforçado ainda mais a inteligência das [forças de segurança] puxando para o lado investigativo. O trabalho ostensivo - de fiscalização - é muito bem feito pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, por meio dos sistemas que foram adquiridos: vídeo monitoramento, o sistema de extração de dados de aparelhos celulares apreendidos etc.”

O evento aconteceu na sede da secretaria em Fortaleza, localizado na av. Bezerra de Menezes, e contou com apresentações, exposições e aulas abertas ao público.

A programação também contou com a realização de um aulão do projeto "Bombeiros, Saúde e Sociedade" Crédito: Divulgação/SSPDS

“Essa socialização é [importante] para mostrar o quanto o Corpo de Bombeiros, e a secretaria como um todo, é capaz de trabalhar nas operações e dizer para a sociedade que nós estamos preparados para o que venha pela frente”, diz o tenente coronel Daniel Landim. Ele é comandante do batalhão de busca e salvamentos do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE).

Além das exposições, na feira chamada de “Mundo SSPDS”, a programação também contou com a realização de um aulão do projeto “Bombeiros, Saúde e Sociedade", que ofereceu um momento de atividade física para o público que estava presente. A iniciativa nasceu em 2003 e busca ofertar atividades físicas para a terceira idade.

“Eu acho o projeto muito interessante. Significa saúde e bem-estar com você mesmo”, diz Maria Cassiano, 77, que participa do programa de segunda a sexta-feira há mais de oito anos. “É um projeto importante não só para a melhor idade, mas para todas as idades que queiram aderir ao projeto.”