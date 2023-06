Campanha de vacinação contra a febre aftosa é prorrogada até 17 de junho

A primeira etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa 2023 foi prorrogada até o próximo dia 17 de junho no Ceará. A informação foi divulgada pela Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri). Segundo a entidade, criadores e produtores cearenses poderão adquirir as vacinas nas revendas autorizadas em todo o Estado. O prazo para declarar junto à Adagri a vacinação do rebanho segue até 4 de julho.

De acordo com a Adagri, a decisão de prorrogar os prazos é motivada pela dificuldade inicial da reposição dos estoques de vacina, especialmente os pequenos revendedores que ficam mais distantes das distribuidoras.

Além disso, o objetivo é conseguir atender à demanda do setor produtivo, por meio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec/Senar) e Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará (Fetraece). Agora, a Agência afirma que está com os estoques restabelecidos para suprir a demanda.

Na etapa atual devem ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades, o que representa cerca de 2,7 milhões de animais em todo o Estado. A declaração da vacinação pode ser preenchida de forma virtual, no site da Adagri ou presencialmente em um dos 40 Núcleos Local da Adagri (NL) ou nos escritórios parceiros da Campanha.