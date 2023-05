Dia D de imunização contra a gripe: saiba onde se vacinar neste sábado, 27

Pelo menos 71 municípios cearenses vão aderir a data e oferecer vacinação contra a gripe nos postos de saúde e também nos serviços do Vapt Vupt

Neste sábado, 27, ocorre mais um dia D de mobilização da campanha nacional contra a influenza. De acordo com Governo do Ceará, pelo menos 71 municípios cearenses vão aderir a data e oferecer vacinação contra a gripe nos postos de saúde e também nos serviços do Vapt Vupt.

Iniciativa de adesão a data foi uma recomendação da Secretaria da Saúde (Sesa), que busca mobilizar cidades para intensificar a imunização em todo o território estadual. Os municípios que não aderirem ao dia vão promover "ações especiais ao longo da semana", conforme Governo.

Além da imunização contra a gripe, também será realizada neste sábado "uma atualização da caderneta de vacinação de rotina, direcionada, principalmente, para crianças e adolescentes e a vacinação contra Covid-19 com a dose de reforço da vacina bivalente para todas as pessoas com 18 anos ou mais".

Lista de municípios que vão adotar o dia D Crédito: Divulgação | Sesa

Pasta de saúde reforçou a importância de intensificar a vacinação, “considerando a segurança e eficácia da vacina no período de sazonalidade da influenza e diante do cenário epidemiológico das síndromes gripais". Sesa também recomendou a ampliação dos horários de funcionamento das salas de vacinas e disponibilização de novos pontos de vacinação em postos estratégicos.

“A população deve procurar uma unidade de saúde mais próxima à sua residência ou conferir a programação da Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade para mais informações sobre os locais de vacinação nos próximos dias”, ressalta Ana Karine Borges, coordenadora de Imunização da Sesa.

A imunização contra a influenza para população em geral acima de 6 meses de idade foi ampliada desde o dia 15 de maio, seguindo recomendação de nota informativa da Sesa e nota técnica do Ministério da Saúde (MS).

Dia D em Fortaleza

Na Capital Cearense, 20 postos de saúde vão estar oferecendo o serviço de vacinação neste sábado. Unidades funcionarão das 8 horas às 16h30min.

Também serão disponibilizadas vacinas monovalentes contra a Covid-19 e as demais vacinas de rotina do SUS: tríplice viral, hepatite A e B, tríplice bacteriana, poliomielite, varicela etc.

Serviço

Dia D da Vacinação



Postos de vacinação de 71 cidades cearenses e Vapt Vupt (Messejana e Antônio Bezerra): vacinas disponíveis – rotina, covid-19 bivalente e influenza.



Vapt Vupt

Nos serviços do Vapt Vupt, a vacinação funcionará também no sábado (27), das 8h às 16h, nos municípios de Fortaleza (unidades Antônio Bezerra e Messejana) e Juazeiro do Norte.