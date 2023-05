Fraude em concursos: guardas municipais em Jucás e Barreira teriam sido alvo de esquema

Apontado com um dos chefes do grupo obteve aprovação em outros certamentos, incluindo o de oficial da PM

O homem preso suspeito de ser um dos chefes de um esquema criminoso que tentava fraudar o concurso da Guarda Municipal de Pacajus (Região Metropolitana de Fortaleza) afirmou em depoimento que outros concursos registraram o mesmo tipo de fraude.

Conforme depôs Erick de Paula Alves, de 24 anos, os concursos das guardas municipais de Jucás (Centro Sul do Estado) e Barreira (Maciço de Baturité) registraram o mesmo tipo de ação criminosa. De acordo com decisão de audiência de custódia a qual foi submetido nesta segunda-feira, 29, Erick era um dos “coordenadores” do esquema.



Relatório da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), aponta que ele tinha como função captar interessados em participar da fraude, receber valores, organizar o local onde seriam distribuídos os gabaritos, coordenar a pessoa que faria a prova somente para obter acesso ao caderno de provas com as questões, assim como também as pessoas que distribuiriam os gabaritos via Whatsapp.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na decisão, a juíza Flávia Setúbal de Sousa Duarte afirmou haver “indicativos” de que Erick “já vem atuando há muito tempo com esse tipo de ilícito penal, fazendo disso um meio de vida e prejudicando centenas de pessoas que estudam para obter aprovação com esforço e dedicação”.



Erick é agente de endemias na prefeitura de Eusébio (também na Região Metropolitana de Fortaleza), mas já havia sido aprovado em outros concursos. Entre os certames nos quais Erick havia sido aprovado está o de oficial da Polícia Militar do Ceará.



Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. “Assim, diante do modo de agir do Erick e o risco de que em liberdade poderá continuar a fraudar concursos públicos, prejudicando diversas pessoas, de forma reiterada, a prisão para o mesmo se impõe”, afirmou na decisão a magistrada.



Dois outros homens foram presos

Outros dois homens foram presos ao lado de Erick: Irlandio José Bernardino Vidal, de 38 anos, e José Cláudio de Meneses Sousa, de 40 anos. Eles, porém, tiveram a liberdade restituída mediante cumprimento de medidas cautelares.

“Destarte, há indicativos de que os flagranteados tiveram uma menor participação na associação criminosa, sendo suficiente que sejam impostas medidas cautelares alternativas ao cárcere para os custodiados sem precedentes criminais”, afirma a decisão.



Com o trio, a Draco apreendeu objetos que seriam utilizados na fraude, como aparelhos celulares que estavam escondidos em suas roupas íntimas, anotações de gabaritos, canetas e borrachas mágicas. As investigações continuam para identificar mais envolvidos no esquema.

Sobre o assunto CEDECA Ceará denunciará violência contra pessoas negras no Brasil em discurso na ONU

Fraude em concursos no Ceará: criminosos cobravam 10 vezes a remuneração do aprovado

Em duas ações, PRF apreende R$ 3,7 milhões em drogas em Tianguá e Milagres