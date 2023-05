Dia D de vacinação contra a gripe: Fortaleza terá 20 postos abertos neste sábado, 27

O dia D de mobilização da campanha nacional contra a influenza acontece neste sábado, 27. Em Fortaleza, 20 postos de saúde estarão abertos para imunizar a população. Apesar do foco na vacina que protege contra a influenza A e B e dos tipos H1N1 E H3N2, também será possível receber doses de outros imunizantes, como a vacina bivalente contra Covid-19.

Aumento de casos de gripe por vírus sincicial alerta para riscos em crianças; VEJA



Os postos funcionarão das 8 às 16h30min. Também serão disponibilizadas vacinas monovalentes contra a Covid-19 e as demais vacinas de rotina do SUS: tríplice viral, hepatite A e B, tríplice bacteriana, poliomielite, varicela etc.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A vacina contra influenza está disponível para todos os públicos desde o dia 15 de maio. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 268.901 doses foram aplicadas em Fortaleza. Já a bivalente contra a Covid-19 foi aplicada em 244.953 pessoas.

No domingo, 28, também haverá postos abertos para vacinação, mas em menor quantidade do que no dia da campanha. As unidades em funcionamento serão os postos Irmã Hercília (rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauapé) e Mattos Dourado (rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz).

Confira quais são os postos de saúde abertos neste sábado (27/05)

Regional de Saúde I



Maria Aparecida Lima (Av. K - Conjunto Nova Assunção, 915 - Vila Velha)

Zenirton Pereira (Rua José Roberto Sales, 475 - Barra do Ceará)

Paulo de Melo Machado (R. Bernardo Pôrto, 497 - Monte Castelo)

Regional de Saúde II



Irmã Hercília (Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape)

Aida Santos (Av. Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Rigoberto Romero (Av. das Graviolas, 195 - Cidade 2000)

Regional de Saúde III



Clodoaldo Pinto (Rua Banvarth Bezerra, 100 - Padre Andrade)

Meton de Alencar (Rua Padre Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)

Mariusa Silva (Rua Araçá, 440 – Bonsucesso)

Regional de Saúde IV



Abel Pinto (Travess Goiás, s/n - Demócrito Rocha)

Gothardo Peixoto (Rua Irmã Bazet, 153 – Damas)

Valdevino de Carvalho (Rua Guará – Parangaba)

Regional de Saúde V



Jurandir Picanço (Rua Duas Nações, s/n - Granja Portugal)

Luiza Távora (Travessa São José, 940 - Mondubim)

Regina Severino (Rua Itatiaia, 889 – Canindezinho)

Dom Lustosa (Rua A, s/n – Granja Lisboa)

Regional de Saúde VI



Mattos Dourado (Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz)

Messejana (Rua Cel. Guilherme Alencar, s/n – Messejana)

Melo Jaborandir (Rua Trezentos Quinze – Jangurussu)

Waldo Pessoa (Av. Capitão Hugo Bezerra, 75 – Barroso)