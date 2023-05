Policiais cearenses apreendem cerca de 30 mil cigarros na fronteira com o Piauí

Cerca de 30 mil cigarros contrabandeados foram apreendidos pelas Forças de Segurança do Ceará e do Piauí nesse domingo, 21, na divisa entre os dois estados. O material estava escondido em um navio encalhado, com bandeira do Suriname, no município de Cajueiro da Praia, localizado no litoral piauiense. Três suspeitos de guardar a carga e seis suspeitos de saqueá-la foram capturados.

O aviso da existência de uma embarcação encalhada foi dado à Polícia Militar do Ceará (PMCE), que montou um cerco nos municípios de Barroquinha e Chaval, localizados na fronteira com o Piauí. Com o auxílio de um helicóptero, agentes da corporação conseguiram apreender 20 caixas, contendo aproximadamente 20 mil cigarros.

Na madrugada desta segunda-feira, 22, outros 10 mil cigarros, distribuídos em 10 caixas, foram apreendidos pelas forças policiais. O suspeito de tomar o material como posse foi conduzido até a Delegacia Regional de Tianguá.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine