Força-tarefa contra crime organizado prende quatro pessoas no Ceará

A Força Tarefa de Segurança Pública do Estado do Ceará realizou, em conjunto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a prisão de quatro foragidos da Justiça, no Estado do Ceará. As capturas aconteceram na quinta-feira, 18 e sexta-feira, 19 desta semana, nos municípios de Fortaleza, Sobral e Itaitinga.

Na sexta-feira, 19, dois homens foram capturados na Capital. Um deles, de 25 anos, foi flagrado na Messejana, com uma pistola calibre 380, três carregadores e 13 munições intactas. Já o outro, de 47 anos, foi encontrado no bairro Curió.

As outras duas apreensões aconteceram no interior do Estado, quando foram presos uma mulher de 36 anos no município de Sobral, ainda na sexta, e mais um homem, este de 23 anos, na localidade de Itaitinga, na tarde de quinta-feira.

Procurados à disposição

A mulher era procurada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com mandado de prisão emitido pela 2° Vara Criminal de Sobral. Já o homem encontrado no Curió, foi condenado na 1° Vara do Júri de Fortaleza, por crimes de homicídio. O foragido encontrado em Itaitinga estava sendo procurado envolvimento com roubo e tráfico de drogas.

Todos os presos estão à disposição da justiça cearense. A polícia investiga, em paralelo, a relação do homem capturado na Messejana com o tráfico de drogas.

As ações contaram com a participação da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará, composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).