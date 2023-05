Ceará registra redução de 55,2% dos casos de dengue, chikungunya e zika

Entre 1° de janeiro e 14 de abril, foram notificadas 14.136 suspeitas de arboviroses no Estado; índice no mesmo período do ano passado foi de 31.557

O Ceará registrou uma queda de 55,2% das notificações de dengue, chikungunya e zika nos primeiros quatro meses de 2023 — em comparação ao mesmo período do ano passado. Dados são do último boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), levantados entre 1° de janeiro e 14 de abril.

Conforme levantamento, durante o período analisado foram notificadas 14.136 suspeitas de arboviroses na Unidade Federativa. Nos primeiros quatro meses de 2022, esse mesmo índice havia sido de 31.557.

Das notificações registradas neste ano de 2023, foram confirmados 3.110 casos de doenças. Dentre eles, 85% das ocorrências (2.653) foi de dengue. Não houve confirmação de zika no período.

Já a chikungunya representa 14% dos casos de arboviroses confirmados, com 457 registros entre janeiro e abril último. No mesmo período do ano passado, o índice foi de 5.260.

Entre 1° de janeiro e 14 de abril foi registrado um óbito em decorrência de dengue e sete seguem em investigação. Já em relação a chikungunya, houve 12 óbitos suspeitos no período analisado. Desses, 11 foram descartados e um permanece em investigação, no município de Fortaleza.

Casos de dengue são a maioria

Os casos de dengue representam a maior parte das ocorrências de arboviroses registradas neste ano de 2023, no Ceará. Entre janeiro e abril, foram notificados no banco de dados oficial (Sinan) 10.864 casos suspeitos da doença, sendo confirmados 24,4% deles, (2.653/10.864).



A taxa de incidência dos casos notificados no Estado é de 117,6 por 100 mil habitantes. Já em relação aos municípios, Monsenhor Tabosa, Jati, Nova Russas, Ocara, Jijoca de Jericoacoara e Palmácia têm incidência de casos notificados considerada alta (acima de 300 casos por 100 mil habitantes).

As cidades de Brejo Santo, Bela Cruz, Jaguaribe e Groaíras aparecem com incidência muito alta (acima de 1.000 casos por 100 mil habitantes).

Arboviroses: sintomas e cuidados necessários

Embora o número de casos notificados de arboviroses tenha registrado queda no Ceará, especialistas alertam que ainda é necessário manter os cuidados para evitar a proliferação da doença.

"Nos próximos meses, a tendência é de que as chuvas percam a intensidade, favorecendo a reprodução dos vetores. É hora de eliminar os reservatórios desprotegidos com água acumulada, um dos pontos de reprodução dos mosquitos”, alerta Roberta de Paula, titular da Coordenadoria de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador (Covat).

Lorena Mendes, infectologista no Hospital São José (HSJ), frisa que é importante, em caso de suspeita da doença, procurar por atendimento nos postos de saúde e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Alguns sintomas que podem ser um alerta para essas doenças, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, são: dor de cabeça na região dos olhos, dor no corpo e nas articulações, inchaço e manchas vermelhas pelo corpo, sangramentos, dor abdominal e vômitos.