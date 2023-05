Bronquiolite: veja como prevenir a doença respiratória nas crianças

De acordo com o mais recente boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), as internações de bebês e crianças com até 4 anos de idade devido à infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR), causador da bronquiolite, registraram um aumento de 47,2% nas últimas quatro semanas. Esse crescimento tem sido progressivo em comparação com os meses de fevereiro e março deste ano.

A bronquiolite é responsável por causar infecções nas vias respiratórias e nos pulmões, podendo evoluir para quadros de pneumonia. Os sintomas incluem febre baixa, dor de garganta, dor de cabeça e secreção nasal.

Aumento de casos e importância dos cuidados

A Dra. Ana Jannuzzi, médica com pós-graduação em Pediatria e que vivenciou recentemente a internação de sua filha de dois meses por essa doença, faz um alerta às famílias sobre o aumento de casos e a importância dos cuidados, especialmente nesta época do ano.

Normalmente, a doença está associada aos períodos mais frios do ano, como outono e inverno. O que temos visto é que a infecção tem afetado as crianças pequenas desde o fim do ano passado. A bronquiolite pode levar a quadros graves e até causar a morte de pacientes com menos de 2 anos, em especial os prematuros e as crianças que vivem com doenças crônicas.

“Minha bebê ficou internada, e os sinais de alerta foram que a frequência respiratória dela ficou alterada e ela tinha dificuldade de respirar. Levamos imediatamente ao hospital para ela iniciar o tratamento”, revela a Dra. Ana Jannuzzi.