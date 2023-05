Homem é preso após enterrar maconha na areia da Praia de Iracema

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante neste sábado, 20, após ser visto enterrando maconha na areia da Praia de Iracema, em Fortaleza. A ação foi filmada por câmeras de monitoramento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Policiais Militares usaram uma pá para escavar o chão e localizar o entorpecente que havia sido escondido.

A ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur). De acordo com a SSPDS, os agentes foram ao local após recebem chamado da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) informando sobre a atitude suspeita de um homem que caminhava na faixa de areia da praia. No ponto indicado, a equipe encontrou 38 papelotes de maconha enterrados a cerca de um metro de profundidade.

Após diligências na área, o suspeito também foi localizado. Ele portava uma quantia em moeda nacional e internacional, além de um aparelho celular, pulseira e relógio. Todo o material foi apreendido e levado para o 2º Distrito Policial (DP), no bairro Meireles. O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e em seguida levado a uma unidade prisional da Capital. Ele já tinha passagem pela Polícia pelo mesmo crime.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Denúncias

A Polícia Civil prossegue com as investigações deste caso para apurar possível envolvimento de mais pessoas no crime. A SSPDS reforça que a população pode colaborar com as apurações, enviando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas por telefone ou via aplicativo de mensagem. O sigilo e anonimato dos denunciantes são garantidos pela Secretaria.

Disque-Denúncia SSPDS: 181

2º Distrito Policial (DP): (85) 3101 1344

WhatsApp SSPDS: (85) 3101 0181