Cão é resgatado de penhasco em Baturité após ficar preso entre as pedras

O caso aconteceu nas proximidades do Balneário Itamaracá Club, no bairro Mondego, em Baturité. Uma moradora chamou os bombeiros para fazer o resgate

Um cachorro sem raça definida, o famoso vira-lata caramelo, foi resgatado neste domingo, 21, após ficar preso em um penhasco na Serra de Baturité, a 101 km de Fortaleza.

O caso aconteceu nas proximidades do Balneário Itamaracá Club, no bairro Mondego, em Baturité, e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros após a equipe receber um chamado de uma senhora identificada como Vânia.

A mulher relatou que o animal se encontrava preso desde o dia anterior, no sábado, 20, e que parecia estar machucado.

Do chamado ao resgate: operação utilizou equipamentos especiais

O resgate, tratado como urgente, foi feito utilizando equipamentos específicos para uma operação em alturas, com um cabo de prontidão para montar um circuito vertical com descida controlada através do rapel.

Apesar das dificuldades, o cão foi encontrado a aproximadamente 80 metros de distância do ponto inicial. Com o auxílio de uma rede de captura e do triângulo de resgate, o bombeiro responsável foi erguido junto com o cão.

Após o susto, o cão foi encontrado sem ferimentos e apenas desidratado, mas passou pelos cuidados necessários, sendo entregue a um morador da região que conhecia seu tutor.

De acordo com relatos da vizinhança, o cão é conhecido como caçador e acredita-se que tenha caído no penhasco inadvertidamente.

Resgates de animais são mais comuns do que se pensa

Somente nos primeiros quatro meses do ano de 2023, cerca de 3.875 animais foram resgatados em todo o Estado, segundo os dados oferecidos pelo Corpo de Bombeiros.

O número de ocorrências em comparação com o ano passado aumentou, tendo em vista que 3.421 foram registrados no mesmo período em 2022.