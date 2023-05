Em 21 dias, maio teve menos da metade das chuvas esperadas para o mês todo

Faltando dez dias para o fim do mês, Ceará recebeu 42,1 milímetros de chuvas. A média histórica de maio todo é 90,6 mm, conforme a Funceme

Em 21 dias do mês de maio, o Ceará recebeu 42,1 milímetros (mm) de chuvas. Acumulado representa menos da metade (46,4%) da média histórica do mês inteiro, que é de 90,6 mm. Os dados preliminares são do calendário de chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Até agora, as precipitações são classificadas na faixa "abaixo da média", considerando a média para maio inteiro. Apesar disso, o Estado abriu o mês de maio atingindo a média histórica da quadra chuvosa toda.

Registros vão ao encontro do prognóstico da Funceme para o final da quadra chuvosa. Há cerca de uma semana, o órgão divulgou que as condições eram "propícias para chuvas isoladas, passageiras e não muito expressivas".

Faltando dez dias para o fim da quadra chuvosa, iniciada em fevereiro, o Estado recebeu 639,6 mm de chuvas. Valor está classificado pela Funceme na categoria "dentro da média". Acumulado é 6,5% a mais da média história para os quatro meses completos.

O resultado positivo se deu principalmente devido ao acumulado de março, que foi 47,5% acima da média. Fevereiro e abril foram classificados na faixa definida pelo órgão como "em torno da média".

Onde mais choveu em maio

A única macrorregião cearense que alcançou acumulado de chuvas na categoria "dentro da média" foi o Cariri. Foram 64,9 mm observados, 2% a mais do que a média histórica do mês inteiro para a região: 63,6 mm.

Todas as outras macrorregiões apresentam desvio negativo em relação à média histórica de cada uma até esta altura do mês: Ibiapaba (-65,7%), Jaguaribana (-68,5%), Litoral de Fortaleza (-54,2%), Litoral do Pecém (-58,8%), Litoral Norte (-55,6%), Maciço de Baturité (-65,8%) e Sertão Central e Inhamuns (-47,5%).



A macrorregião Litoral de Fortaleza, com 67,9 mm, recebeu mais chuvas do que o Cariri. Contudo, a média para a macrorregião onde está a Capital cearense é de 148,4 mm, o que deixa o volume observado muito aquém do esperado.

O município cearense com maior volume de chuvas nas três primeiras semanas de maio foi Caririaçu, localizado a 467,2 km de Fortaleza, com 155 mm observados — 121,5% maior que os 70 mm da normal histórica.

Fortaleza ainda está longe de alcançar os 200,8 mm da média histórica para este mês. Até então, foram 78,5 mm observados, 60,9% abaixo da normal.

O município de Itaiçaba, localizado a 168,6 km da Capital, na região Jaguaribana, registrou o maior acumulado de chuvas entre as 7h de 20 de maio e as 7h de 21 de maio.

O posto Itaiçaba acumulou 42 mm no período, segundo dados da Funceme, atualizados às 17h39min deste domingo, 21. Choveu em 37 dos 98 municípios que passaram as informações sobre precipitações no intervalo citado.