Vestibular Uece 2023.2: segunda fase tem início neste domingo, 21

Segunda etapa do vestibular é dividida em dois dias e continua na segunda-feira, 22. Provas têm início às 9 horas, mas candidatos devem chegar ao local com uma hora de antecedência

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) realiza, neste domingo, 21, e na segunda-feira, 22, a segunda fase do vestibular 2023.2 para ingresso nos cursos de graduação da instituição. As provas são aplicadas das 9 às 13 horas em ambos os dias, e recomenda-se aos candidatos que compareçam ao local de aplicação com uma hora de antecedência (8 horas).

Dividida em dois dias, a segunda etapa do exame é composta de quatro provas, uma de redação e três específicas, estabelecidas de acordo com o curso de opção de cada candidato.

O cartão de informação do candidato, com os endereços e locais de prova, está disponível no site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV). Para acessar, clique aqui.

Estão aptas para a segunda fase 4.614 pessoas, do total de 14.823 que estavam inscritas para a primeira etapa do vestibular. São ofertadas, ao todo, 2.282 vagas. Dessas, 1.194 são para os cursos de Fortaleza e 1.088 vagas são para os cursos das unidades da Uece no interior do Estado.

A instituição possui campi localizados nos municípios de Aracati, Canindé, Crateús, Iguatu, Mombaça, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Quixeramobim e Tauá, e passa a atender a população de alguns desses municípios pela primeira vez no período letivo de ingresso do certame de 2023.