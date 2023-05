Centec seleciona professores de Educação Profissional; veja datas

As Escolas Estaduais de Ensino Profissionalizante (EEEPs) do Ceará estão com cadastro aberto para novos professores. As informações são do Instituto Centro de Estudo Tecnológico (Centec), responsável pelas unidades de ensino.

Segundo o órgão, não existe número fixo de vagas ofertadas na seleção. O objetivo do processo é compor cadastro de reserva. Não há oportunidades abertas para convocação imediata.

Centec: salário e formação da seleção para professor

Para se candidatar a professor nas escolas profissionalizantes é necessário ter, no mínimo, diploma de ensino médio técnico. Também são aceitos graduação de nível superior, especialização, mestrado e doutorado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O valor da hora/aula pago varia conforme o grau de formação do candidato. Veja a lista:

Ensino técnico: R$ 18,32/hora

R$ 18,32/hora Graduação: R$ 27,50/hora

R$ 27,50/hora Especialização: R$ 28,83/hora

R$ 28,83/hora Mestrado: R$ 30,07/hora

R$ 30,07/hora Doutorado: R$ 31,30/hora

Seleção para professores Centec: calendário

As inscrições para a seleção do Instituto Centec começaram em 2 de maio. Elas estão abertas até 5 de junho, com prazo final para pagamento da taxa no dia seguinte.

A divulgação dos locais de prova acontece em 14 de junho, com o exame objetivo ocorrendo em 18 de junho. Neste dia, os candidatos devem entregar ao fiscal de sala um envelope lacrado com o documentos para a avaliação de títulos.

Os resultados da prova serão divulgados em 3 de julho. Aqueles que obtiverem o mínimo de 40 pontos nas questões objetivas e não zerarem nenhuma das disciplinas avaliadas estarão aptos à segunda fase.

Para os aprovados na primeira etapa, a avaliação de títulos terá os resultados divulgados em 13 de julho. O resultado final, após analisados recursos, tem publicação prevista para 17 de julho.

Vagas e cadastro de reserva na seleção do Centec

Por se tratar de uma seleção apenas para cadastro de reserva, não há um número fixo de vagas oferecidas na seleção para professores do Centec. Segundo o Instituto, os candidatos aprovados serão incluídos na lista de aprovados do órgão.

Os critérios de desempate para a seleção do Centec estão definidos no edital. A classificação do candidato, que define a ordem de prioridade para convocação no cadastro de reserva, é definida pela pontuação da prova, da avaliação de títulos, e pelos critérios de desempate.

O cadastro é definido ainda pelo Centro Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) e pelo curso no qual o candidato se inscreveu para lecionar. As listas de vagas do Centec, portanto, seguem estas separações.

Seleção do Centec: inscrições e taxas

As inscrições para a seleção do Centec são realizadas online, pelo site do Instituto, disponível clicando aqui. O cadastro fica aberto de 2 de maio a 5 de junho.

Ao fim do processo, o sistema gerará um boleto, que deve ser pago para confirmar o cadastro. A taxa de inscrição na seleção do Centec é de R$ 100. O valor é o mesmo para todos os graus de instrução.



Onde será a prova da seleção do Centec

As provas da seleção do Instituto Centec ocorrerão em todas as cidades-sede das Crede do Ceará. veja a lista abaixo:

Acaraú

Baturité

Brejo Santo

Camocim

Canindé

Crateús

Crato

Fortaleza

Horizonte

Icó

Iguatu

Itapipoca

Jaguaribe

Juazeiro do Norte

Maracanaú

Quixadá

Russas

Senador Pompeu

Sobral

Tauá

Tianguá

Mais notícias do Ceará