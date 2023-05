PRF apreende carga com 52 toneladas de castanha de caju em Jaguaribe

Uma carreta contendo 52 toneladas de castanha de caju foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do quilômetro (km) 303 da BR-116, em Jaguaribe, no último sábado, 13. A carga não possuía a documentação fiscal exigida.

De acordo com a PRF, o condutor da carreta, um homem de 37 anos, afirmou que a carga partiu do município de Picos, no Piauí, e tinha como destino final a cidade de Fortaleza. A apreensão representa uma tentativa de evasão fiscal, assegura a corporação.

Uma multa de R$ 120.120,00 foi aplicada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ-CE) por causa da ausência de documentação fiscal da carga. O condutor pode ser acusado pelo crime de sonegação fiscal — a pena prevista é de até dois anos de reclusão.

