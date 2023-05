Suspeito de estupro em Sobral marcou encontro com menina de 12 anos por rede social

Duas prisões foram realizadas no Ceará durante operação nacional "Caminhos Seguros", em combate à exploração sexual de crianças e adolescentes

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), em ofensivas distintas, capturou dois homens envolvidos em crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável nos municípios de Camocim e Sobral. As prisões aconteceram entre a segunda-feira, 1º, e a quinta-feira, 4 de maio.

Em Sobral, Francisco Emerson Silva Araújo, 19 anos, foi preso na segunda-feira, 1º de maio, por suspeita de crime de estupro de vulnerável contra menina de 12 anos. O jovem conheceu a vítima em uma rede social e marcou um encontro, mas foi descoberto e denunciado pelos pais da adolescente.

O suspeito já possuía histórico de ato infracional análogo ao crime de violência doméstica, e o inquérito foi transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O segundo capturado, Antônio Edson Oliveira dos Reis, de 34 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Camocim e autuado por importunação sexual na quinta-feira, 4, após denúncia recebida pela PMCE sobre a prática de atos libidinosos na frente de uma instituição de ensino.

As cidades, localizadas no interior do Ceará, fazem parte da Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) e foram o espaço da operação nacional “Caminhos Seguros”, que visa a proteção de crianças e adolescentes contra a exploração e o abuso sexual.

Polícia Militar prende suspeitos de crimes sexuais: como denunciar



O público pode contactar o telefone 181, do Disque-Denúncia da SSPDS, ou o número de WhatsApp (85) 3101-0181, que permite a denúncia via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

O sigilo e o anonimato são garantidos durante o repasse de informações, que podem ser compartilhadas, ainda, por outros números. A seguir:

190 - Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops/SSPDS)



Disque 100 - Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania



191 - Polícia Rodoviária Federal (PRF)