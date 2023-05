Campanha em Sobral busca conscientizar sobre acidentes de trânsito

As atividades ocorrem em Sobral e nos distritos do município, com eventos e conversas educativas

Durante este mês de maio, a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Trânsito e Transportes (Setran), realiza uma série de ações de conscientização sobre acidentes de trânsito. A campanha Setran pela Vida 2023 tem atividades que buscam chamar a atenção para o alto índice de mortes e feridos no trânsito.

A programação conta com abordagens educativas, nas ruas de Sobral e nos distritos do município, e o Bike Infantil nos parques públicos da cidade. Também está prevista uma doação de capacetes para motociclistas que estão com o equipamento comprometido.

Na semana de encerramento da campanha, será realizada a II Corrida Setran pela Vida. Além disso, ocorrerá uma edição especial do Bike Sobral, passeio ciclístico realizado pela Setran em parceria com a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer (Secjel).

A campanha foi lançada na última terça-feira, 2, no auditório do Sesi/Senai, com a palestra “Jovens e suas responsabilidades no trânsito”, ministrada por David Breno, integrante do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Campanha terá concurso de redação para alunos

Ainda nas ações da campanha de conscientização sobre acidentes de trânsito, em Sobral, os alunos do 6º ano da rede municipal de ensino poderão participar do concurso de redação. O tema será "Educação de trânsito em Sobral começa onde?".

As escolas têm até dia 21 de maio para encaminhar as redações para o e-mail [email protected]. A etapa municipal ocorrerá de 24 a 28 de maio, e os resultados serão divulgados dia 31 de maio, no site da Setran e Diário Oficial do Município de Sobral.

A cerimônia de premiação também está marcada para o dia dia 31 de maio, no Theatro São João.

O edital do concurso, realizado em parceria com a Secretaria da Educação (SME), está disponível no Diário Oficial do Município, no site da Setran e da SME.

O público também pode acessar a programação pelo perfil da Setran no instagram.