Camocim tem a maior chuva do Ceará nas últimas 24h; veja previsão

Durante este mês de março, a macrorregião do Litoral Norte do Ceará já registra média de chuvas ligeiramente acima do normal para o período; veja previsão

Cinco municípios cearenses registraram chuvas acima de 50 milímetros (mm) entre as 7 horas dessa sexta-feira, 24, e as 7 horas deste sábado, 25.

Segundo dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Camocim tem as maiores chuvas do Ceará nas últimas 24 horas. Ao todo, choveu em pelo menos 58 municípios cearenses.

Camocim, no Litoral Norte, registrou máxima de 100 mm acumulados de chuva. A maior chuva do Estado entre essa sexta e sábado é também a maior para o município desde o início do ano.

Antes deste sábado, a maior chuva de Camocim em 2023 havia sido no último dia 14, quando foram registrados 62 mm.

Durante este mês de março, a macrorregião do Litoral Norte já registra média de chuvas ligeiramente acima do normal para o período. Até o momento, choveu em média 279,9 mm; o esperado para março são 233,7 mm.

Funceme: maior chuva no Ceará nas últimas 24 horas

Camocim (Posto: Camocim): 100 mm

Milagres (Posto: Milagres): 89 mm

Aurora (Posto: Sítio Tipi): 58,2 mm

Missão Velha (Posto: Jamacaru): 57,4 mm

Iracema (Posto: Ac. Santo Antônio Bastiões): 56 mm

Milagres (Posto: Serra Brava): 46,2 mm

Granja (Posto: Tiaia de Baixo): 46 mm

Fortaleza (Posto: Defesa Civil de Fortaleza): 45 mm

Barro (Posto: Cuncas): 35,6 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto: Santo Amaro): 34 mm

Ceará registra chuvas em mais de 50 municípios; veja previsão

Nas últimas 24 horas, Ceará registrou chuva em pelo menos 58 municípios. Os cinco municípios com os maiores registros de chuva foram

Para os próximos dias a previsão do tempo indica nebulosidade variando entre nublado e parcialmente nublado com chuvas em todas as macrorregiões.

"O motivo das chuvas são áreas de instabilidade oriundas do Leste e do Nordeste brasileiros e do oceano Atlântico, além de sistemas de brisa e efeitos locais", explica o meteorologista Frank Baima, da Funceme.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de precipitação no norte do Nordeste do Brasil (NEB) no período de fevereiro a maio, está localizada mais distante da costa.

Previsão do tempo no Ceará

Confira abaixo como estará o clima no Estado neste fim de semana:

Sábado - 25/03/2023

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Domingo - 26/03/2023

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Segunda - 27/03/2023

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

