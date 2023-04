Polícia Militar apreende drogas no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza

Agentes de uma equipe da Força Tática do 16º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE), confiscaram 36,5 kg de maconha no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, na madrugada deste domingo, 30. De acordo com as informações divulgadas pela PMCE, as informações do caso foram repassadas por meio de uma denúncia anônima.

Aproximadamente uma hora depois da denúncia, os militares foram ao local indicado para comprovar as informações sobre uma suposta casa abandonada, localizada na rua Maysa, usada para esconder os entorpecentes. Chegando ao endereço indicado, os agentes confirmaram que não existiam moradores no local e entraram na residência.

Nas buscas realizadas na casa, os policiais encontraram, em um dos quartos, duas caixas de papelão onde estavam guardados 33 tabletes da droga, uma mochila com porções menores, uma balança de precisão e um rolo de plástico filme foram confiscados na operação. Ninguém foi preso na operação.

O material apreendido foi encaminhado ao 13º Distrito Policial, onde o Boletim de Ocorrência foi registrado. Já que não houveram presos, a Polícia Militar do Ceará informa que quaisquer denúncias sobre a identificação e/ou localização dos suspeitos podem ser feitas pelo número 181, com sigilo e anonimato garantidos.



