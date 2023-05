Estudante ferida em ataque à escola em Farias Brito recebe alta hospitalar após 23 dias

A criança estava internada no Hospital Santo Antônio, em Barbalha, onde passou por cirurgias e recebeu acompanhamento especializado

Após passar 23 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, a estudante de 9 anos ferida em ataque à escola municipal Isaac Alcântara, em Farias Brito, recebeu alta hospitalar, nesta sexta-feira, 5. O caso ocorreu no último dia 12 de abril. Ela estava internada no Hospital Santo Antônio, em Barbalha, onde passou por cirurgias e recebeu acompanhamento especializado.

Conforme informado pela Prefeitura de Farias Brito, a criança havia sofrido uma lesão profunda na região frontal da cabeça, com exposição do crânio. Em boletim médico divulgado à imprensa, foi informado que ela precisou passar por uma cirurgia na mesma noite do ocorrido.

Na ocasião em que o caso ocorreu, duas meninas foram atacadas com uma machadinha por um adolescente de 14 anos que estuda na mesma escola delas. O autor do atentado foi apreendido pela Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia Regional da Polícia Civil do Crato, onde prestou depoimento.

A primeira vítima, da mesma idade, foi ferida superficialmente na parte de trás da cabeça e foi liberada após passar por um período de observação. Já a outra criança recebeu alta médica nesta sexta-feira, 5.

Em vídeo publicado nas redes sociais do Hospital Santo Antônio, a equipe da UTI Pediátrica celebra a recuperação da pequena. “Estamos muito felizes por ter acompanhado de perto a evolução da saúde dessa guerreira, que nos inspirou com sua coragem e determinação”, diz a legenda do post.