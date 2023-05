Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Brejo Santo

Um homem de 23 anos foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira, 1º de maio, em Brejo Santo, a 355 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu em uma via pública do bairro Alto da Bela, próximo à residência da vítima, identificada como Josemar de Sousa Ângelo. A autoria e motivação do homicídio ainda são desconhecidas.

Testemunhas informaram sobre o assassinato à Polícia Militar após escutarem fortes estampidos de arma de fogo, por volta de 00h30min. Quando a corporação chegou ao local, o homem já não apresentava sinais vitais. A Perícia Forense foi acionada para recolher o corpo e coletar elementos para subsidiar as investigações.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso está sob apuração da Delegacia Regional de Polícia Civil de Brejo Santo. A vítima não tinha passagens pela Polícia.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode colaborar com as investigações deste caso, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas por telefone ou via aplicativo de mensagens. O sigilo e anonimato das fontes são garantidos pela Secretaria.

Telefone da Delegacia de Brejo Santo: 88 3531 4841

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp SSPDS: 85 3101 0181