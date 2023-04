Casa desaba no Acre durante visita da Defesa Civil; veja vídeo

Forte chuva atingiu diversos pontos de Rio Branco, no Acre, na madrugada deste domingo, 16; uma casa desabou durante visita da Defesa Civil

Uma casa desmoronou durante uma visita de agentes da Defesa Civil de Rio Branco. A situação ocorreu na tarde deste domingo, 16, e foi compartilhada nas redes sociais da secretaria.

Na ocasião, Cláudio Falcão, tenente-coronel da instituição, gravava um vídeo para informar sobre as remoções das famílias que viviam no local.

“Nós estamos neste local removendo várias famílias que precisam ser retiradas e avaliando as edificações e, se possível, interditar essa área toda”, comentou o agente. A Defesa Civil fazia a avaliação das residências localizadas na Rua Salgueiro, no bairro Cidade Nova, na capital Rio Branco.

Na madrugada deste domingo, 16, uma forte chuva atingiu a cidade, que registrou 3,6 milímetros nas últimas 24 horas, segundo dados do órgão. A cidade de Rio Branco está sob decreto de situação de emergência desde o início da temporada de chuva.

No mês de março, milhares de pessoas ficaram desabrigadas após o temporal que alagou diversos pontos da capital do Acre. De acordo com o informe da Defesa Civil na época, cerca de 32 mil moradores de 36 comunidades foram afetados pela forte chuva.

“Nós vamos permanecer nesta luta de preservar as vidas”, acrescentou o tenente-coronel, que afirmou não haver notícias de desaparecidos. Segundos depois, uma casa que estava logo atrás do agente começou a desabar.

