Açude Fogareiro quase triplica volume em uma semana; Defesa Civil descarta inundações

O volume hídrico do Açude Fogareiro, em Quixeramobim, a 212 quilômetros de Fortaleza, quase triplicou em apenas uma semana. Conforme dados do Portal Hidrológico do Ceará, gerenciado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o reservatório passou de 32,99% da capacidade total no dia 1º de abril para 89% nesta sexta-feira, 7, atingindo a maior cota hídrica em 12 anos.

A última vez que a barragem operou em patamar acima do atual foi no dia 2 de dezembro de 2011, quando o nível era de 89,18%. Apesar da cheia ocasionada pelas chuvas recentes, a Defesa Civil do Ceará descarta inundações nas áreas adjacentes ao açude.

De acordo com o tenente-coronel Haroldo Gondim, coordenador do órgão estadual, não há risco iminente para os moradores com casas construídas no entorno da barragem. "Foram feitas vistorias em vários pontos do açude. É um reservatório monitorado diariamente. Além disso, a Cogerh tem um agente regional responsável por realizar as inspeções de rotina. Portanto, podemos dizer que é uma barragem segura", frisou Gondim.

O representante da Defesa Civil pontuou que faltam 66 cm para o reservatório sangrar. Ele lembra que nas últimas duas vezes que as águas verteram, não houve desastres. "Nos anos de 2004 e 2009, o Fogareiro Verteu com uma lâmina generosa, não causando transtornos para as populações que vivem às margens do Rio Quixeramobim". No total, o açude pode armazenar até 235 milhões de metros cúbicos (m³) de água. Atualmente, há cerca de 105 milhões (m³) armazenados.

O cenário atual do reservatório reflete o bom volume de chuvas registrado em Quixeramobim na estação chuvosa. Até o começo de março, por exemplo, o açude estava no volume morto, com nível hídrico de apenas 2,14%. Após as precipitações registradas na segunda quinzena do mês, o volume foi aumentando gradativamente e continuou subindo nos primeiros dias de abril. A expectativa é que o açude sangre nos próximos dias, caso as chuvas permaneçam.

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre março a abril Quixeramobim já acumula 418 mm de precipitações, volume cerca de 28% acima da normal climatológica para o período. No ano passado, o bimestre registrou apenas 270 mm, índice 17% abaixo da média.

