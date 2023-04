Corpo de Bombeiros do Ceará realiza torneio de cães de resgate

Competição conta com provas que avaliam a habilidade dos cães e simulam o cenário de uma ocorrência real

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) realizou, nesta quarta-feira, 26, o 1º Torneio de Cães de Resgate, realizado na sede da Companhia de Busca com Cães (CBCães), no bairro José Walter, em Fortaleza.



Próximo ao Dia Internacional do Cão de Busca e Resgate — comemorado anualmente no último domingo de abril —, a corporação promoveu a primeira edição da competição que busca testar e avaliar as habilidades dos animais de resgate.

Atualmente, 12 binômios (cão e condutor) fazem parte do CBCães e já participaram de operações de busca, como no desabamento do Edifício Andrea, em Fortaleza, e no rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais.



De acordo com o capitão Eliomar Alves, comandante da Companhia, o torneio tem como principal objetivo aplicar o que é realizado nos treinamentos. Com base no que é feito na prova da certificação nacional, o torneio foi dividido em três etapas.

Primeiro, foi realizada a prova de obediência e destreza, composta por dez exercícios que testam o controle do condutor sobre o cão, como andar com o animal sem a guia e a realização de comandos, com obstáculos que simulam um cenário de desastre.

O torneio também conta com duas provas de busca. Uma delas é a caixa de indicação, em que três caixas são dispostas, e o animal deve acertar em qual das caixas a vítima está, sem conseguir visualizá-la.

A última prova ocorrerá na tarde desta quarta-feira, 26, na fazenda Terra na Veia, em Maracanaú. No local, será simulada uma ocorrência envolvendo uma pessoa desaparecida na mata. Com uma contagem de tempo, o cão também terá que encontrar a vítima, mas, desta vez, em uma busca rural.

“Neste mês, nos 20 primeiros dias de abril, a gente atendeu 25 ocorrências de pessoas desaparecidas em ambiente rural. Nós também atendemos as instituições de segurança pública, Polícia Militar e Polícia Civil, principalmente, na ocultação de cadáver. Esse tipo de ocorrência é a mesma do deslizamento, que a gente foi em Petrópolis, Brumadinho, Pernambuco, em que somente o cão consegue identificar onde a vítima está enterrada”, pontuou Eliomar.

A Companhia também planeja realizar outras edições do torneio, que é baseado na prova da Certificação Nacional de Cães, que atesta se o animal está apto a atender grandes ocorrências. O capitão Eliomar Alves antecipou que o Ceará deverá sediar, pela primeira vez, a Certificação Nacional de Cães em junho deste ano.

“A gente deu o pontapé inicial. A gente não tinha todos os equipamentos necessários, e, agora, nós temos todos, temos os árbitros e temos os cães. Eu quero, a cada três meses, realizar um torneio desses, porque a gente só evolui. A cada prova a gente só vai evoluindo”, afirmou o comandante.



Veja a programação completa do 1º Torneio de Cães de Resgate



6h: Apresentação dos binômios, congresso técnico e ajustes finais da logística;

7h: Prova de Obediência & Destreza - Exercício Junto / Direcionamento / Parada de Emergência;

7h45: Formatura Geral para Hasteamento do Pavilhão Nacional e Fala do Comandante Geral;

8h30: Prova de Obediência & Destreza - Exercícios Fica e Agressão / Exercícios dos obstáculos (gangorra, escada, balanço, prancha instável e túnel);

9h45: Prova de Indicação

11h - 14h: Almoço

14h: Deslocamento para Fazenda Terra na Veia, em Maracanaú

15h: Prova de Busca Rural

18h: Encerramento



