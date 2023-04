Covid-19: saiba quem pode tomar a dose da vacina bivalente e onde receber no CE

O Ceará ampliou o público-alvo elegível para receber a dose da vacina bivalente contra a Covid-19. A partir desta terça-feira, 25, todas as pessoas de 18 anos ou mais estão aptas a receberem o imunológico, desde que tenham completado ao menos o esquema primário (D1 e D2).

Decisão foi tomada obedecendo a recomendação do Ministério da Saúde (MS), publicada em nota técnica na segunda, 14. No mesmo dia em que órgão do Poder Executivo Federal emitiu orientação, a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) também anunciou a ampliação do público-alvo.

Essa nova etapa da imunização faz parte do Movimento Nacional pela Vacinação, cujas ações foram iniciadas em 27 de fevereiro. Nas fases anteriores estavam sendo contemplados os grupos de risco, que apresentam maiores chances de agravamento da doença, como pessoas acima de 60 anos e gestantes.

Conforme Ministério da Saúde, até a primeira semana deste mês de abril mais de sete milhões de doses bivalentes contra a Covid-19 já haviam sido aplicadas na população prioritária. Nova recomendação deve ampliar consideravelmente o número de aplicações dos imunizantes em todo o País.

Já no Ceará, de acordo com Secretaria da Saúde (Sesa), o Estado alcançou 23% de cobertura vacinal nos grupos prioritários. Isso porque 43% das doses distribuídas aos 184 municípios cearenses foram aplicadas até o último dia 24 de abril.



Onde e quem pode receber a dose?

A bivalente busca proteger a população contra as novas cepas do coronavírus. Imunobiológico é indicado para pessoas com 18 anos de idade ou mais que tenham completado ao menos o esquema primário (D1 e D2), obedecendo o intervalo mínimo de quatro meses desde a última dose recebida.

De acordo com Sesa, para receber a dose da vacina é preciso apenas procurar pela Unidade Básica de Saúde mais próxima, que deve ofertar vacina enquanto durar o estoque. Em Fortaleza, por exemplo, dose está disponível em todos os Postos de Saúde da Capital.

Para receber a dose é preciso:

Ter ao menos o esquema primário (D1 e D2);



Levar documento de identificação, como Registro de Nascimento (RG), e comprovante de residência;

Apresentar comprovante que mostre que a última dose foi tomada há no mínimo quatro meses.

