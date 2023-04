MPF abre seleção para estagiários em administração, TI e direito

Vagas são para unidades do Ministério Público Federal em Fortaleza, Crateús, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte e Sobral

O Ministério Público Federal (MPF) abriu inscrições nesta segunda-feira, 24, para o processo seletivo de estágios de graduação administração, direito e tecnologia da informação e pós-graduação em direito nas unidades de Fortaleza, Crateús, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte e Sobral. Interessados podem realizar pré-inscrição no site do MPF até o dia 14 de maio.



Estágios compreendem 20 horas de jornada semanal, com bolsas de R$ 976 (graduação) e 1.952 (pós-graduação), além de auxílio transporte diário de R$ 11, para aqueles que estagiarem presencialmente, e seguro contra acidentes pessoais.

Para participar da seleção, é necessário estar regularmente matriculado nos cursos de Administração, Direito ou Tecnologia da Informação em faculdades conveniadas. Além disso, caso tenha 10 ou mais semestres na graduação, o estudante precisa ter concluído pelo menos o segundo ano ou quarto semestre do curso.

Na pré-inscrição, estudantes devem preencher a Ficha de Inscrição disponível no site e, posteriormente, enviar os documentos requisitados nos editais de cada seleção de forma digital.

Os estagiários serão selecionados mediante prova objetiva eliminatória e prova discursiva classificatória. Além do preenchimento de vagas também será formado cadastro de reserva. Os processos seletivos têm validade de um ano e podem ser prorrogados em caso de haver lista de classificados.

Do total, 30% das vagas serão destinadas a estudantes que se declaram negros, 10% para pessoas com deficiência (PCD) e 10% para participantes do sistema de cotas para minorias étnico-raciais. Resultados serão divulgados em agosto de 2023.



