Ceará tem chuva passageira na madrugada desta quarta-feira, 26

Diversas macrorregiões do Estado registraram precipitação, mas tempo instável foi breve e de pouca intensidade; Funceme prevê chuva isolada no resto do dia

A madrugada desta quarta-feira, 26, foi de chuva em quase todo o Ceará, mas de forma passageira. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, o tempo instável vem desde a noite da terça-feira, 25. A precipitação atingiu a faixa litorânea e as macrorregiões Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Até as 5h30min ainda havia focos de chuva no Ceará, principalmente no litoral e na região central. A intensidade varia entre fraca e moderada.

Para o restante do dia, a previsão é que céu do Ceará varie entre parcialmente nublado e poucas nuvens. Segundo a Funceme, haverá chuva isolada no litoral de Fortaleza - o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) indica 90% de chance de precipitação.

Nas outras macrorregiões, a Funceme também aponta chances de chuva. O órgão afirma haver "alta probabilidade" de que o tempo feche em todo o Estado.

