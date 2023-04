Ceará registra dois tremores de terra em menos de 24 horas

Um tremor de terra, com magnitude preliminar calculada em 1.3 mR, foi registrado nessa terça-feira, 25, em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza. A informação é do Laboratório Sismológico (LabSis), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Atividade sísmica foi registrada 22h31min dessa terça, mas não há informações sobre ter sido sentida pelos moradores.

Essa foi a segunda atividade sísmica sentida no Ceará em menos de 24 horas. Por volta das 16h26min de terça-feira, 25, foi registrado tremor em Tejuçuoca.

O tremor em Tejuçuoca foi de magnitude preliminar calculada em 2.3 mR.

O LabSis informa que continua a monitorar as atividades sísmicas no Estado.

