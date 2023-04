Ceará amplia vacinação bivalente contra Covid para pessoas a partir de 18 anos

Medida segue recomendação do Ministério da Saúde

O Ceará amplia, a partir desta terça-feira, 25, a vacinação com a dose bivalente contra a Covid para a população de 18 anos ou mais. Medida foi anunciada pela Secretaria da Saúde (Sesa), que segue recomendação do Ministério da Saúde publicada em nota técnica nessa segunda, 14. A Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza também anunciou ampliação ontem.

A dose bivalente protege a população contra as novas cepas do coronavírus e é indicada para pessoas com 18 anos de idade ou mais que tenham completado ao menos o esquema primário (D1 e D2). É necessário obedecer intervalo mínimo de quatro meses desde a última dose recebida.

A Sesa informa que 43% das doses distribuídas aos 184 municípios cearenses foram aplicadas até o último dia 24 de abril. Com isso, o Estado alcançou 23% de cobertura vacinal nos grupos prioritários.



“Todos os municípios foram contemplados e possuem estoque do imunobiológico. Então, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. As vacinas são seguras e eficazes, principalmente para proteger a população contra as formas graves da doença e suas complicações”, disse a articuladora de imunização da Sesa, Ana Karine Borges.

