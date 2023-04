Fortaleza inicia aplicação da vacina bivalente em pessoas com comorbidades

As vacinas estão disponíveis nos 118 postos de saúde da capital enquanto durarem os estoques do imunizante

A partir desta terça-feira, 4, começa a etapa de aplicação da vacina bivalente da Covid-19 em pessoas com comorbidades a partir dos 12 anos de idade. Para receber as doses, faz-se necessário ter o esquema vacinal primário completo , com duas doses, com a última dose recebida há, no mínimo, quatro meses.

Assim como o público de fases anteriores, este será atendido nos 118 postos de saúde de Fortaleza, de segunda a sexta, das 7h30min às 18h30min, enquanto as doses durarem. Nos fins de semana, os postos Luís Franklin, no bairro Coaçu, e Irmã Hercília, no São João do Tauape, realizam atendimentos das 8 às 16h30min. As vacinas monovalentes continuam sendo aplicadas para o público geral nas unidades de saúde.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar a documentação original, sendo a identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde e comprovante de residência atualizado. O Ministério da Saúde diz que para este grupo não existe a necessidade de comprovação da situação de comorbidade, ou seja, é suficiente a autodeclaração de comorbidade.

Veja a relação das comorbidades para a vacinação

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas no adulto

• Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

• Diabetes mellitus

• Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

• Doença hepática crônica

• Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares

• Doença renal crônica

• Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves

• Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

• Hipertensão arterial estágio 3

• Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

• Insuficiência cardíaca (IC)

• Miocardiopatias e Pericardiopatias

• Obesidade mórbida

• Pneumopatias crônicas graves

• Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

• Síndromes coronarianas

• Síndrome de Down e outras Síndromes genéticas

• Valvopatias

