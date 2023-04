Radialista, empresário de postos de combustível e ex-dirigente de futebol cearenses são mortos

Crimes aconteceram em Senador Sá (radialista), Quixeré (ex-dirigente), no Ceará. E o caso do empresário, também cearense, em Recife. Todos os assassinatos aconteceram entre a noite da segunda-feira, 24 e a terça-feira, 25.

Três cearenses foram mortos vítimas de crimes com características de execução. Os casos distintos aconteceram em Senador Sá, onde foi morto um radialista, em Quixeré, onde foi morto um ex-dirigente do clube de futebol de Limoeiro do Norte, e em Recife (Pernambuco), onde foi morto um empresário cearense do ramo de postos de combustíveis. Os respectivos crimes aconteceram em menos de 24 horas, entre a noite da segunda-feira, 24 e a manhã desta terça-feira, 25.



O radialista Gerson Ferreira foi morto a tiros dentro da própria residência, no Distrito de Salão, município de Senador Sá. O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira, 25.

Durante a fuga dos executores, houve perseguição policial e tiroteio dos criminosos com agentes de segurança do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). Suspeitos do crime teriam sido baleados e encaminhados a uma unidade de saúde, mas não sobreviveram. Não há informações oficiais sobre quantos participaram da ação e quantos foram baleados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) e aguarda resposta.

Ex-drigente de time de futebol e empresário, ambos cearenses, são mortos no Ceará e em Pernambuco

O ex-dirigente do Limoeiro Futebol Clube, José Ivan Lima Nobre, foi morto na manhã desta terça-feira, 25, no município de Quixeré, no Ceará.

Na noite da segunda-feira, 24, João Batista Oliveira Ramos, o "Beto da Mídia", foi morto a tiros na saída de uma academia, no município de Recife. Ele possuía empresas no Ceará, na Paraíba e em Pernambuco. O homem atuava no ramo de posto de combustíveis e compra e venda de veículos.

Ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atender a ocorrência de homicídio no município de Quixeré.

De acordo com a SSPDS, José Ivan, de 60 anos, responde por crime de trânsito e foi morto por disparos de arma de fogo na localidade de Lagoinha. "A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e colheu indícios que auxiliarão nas investigações. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Russas", acrescentou.

Tags