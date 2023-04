Alagamento no Centro de Fortaleza deixa seis motoristas presos dentro dos carros

Com as chuvas da manhã desta sexta-feira, 7, a avenida Heráclito Graça, no Centro de Fortaleza, registrou alagamentos. O rápido acúmulo de água fez com que seis motoristas que trafegavam pela via ficassem presos dentro dos carros. As pessoas foram auxiliadas pela população do entorno para saírem dos veículos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) chegou a ser acionado, mas quando os agentes chegaram ao local, as equipes constataram que a água já havia secado.

"Foi questão de dez minutos. A água subiu rápido e rapidamente escoou”, relatou o tenente Beime Ferreira.

Segundo ele, os próprios moradores da região fizeram o trabalho de desentupir os canais de drenagem para que a água pudesse escoar.

Chuvas em Fortaleza nesta sexta-feira, 7

Alagamentos no Centro de Fortaleza: bloqueios viários

Durante a manhã, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) chegou a fazer um bloqueio na avenida Heráclito Graça, entre as ruas Carlos Vasconcelos e João Cordeiro, devido aos alagamentos. No entanto, a via já foi liberada.

Por volta das 11h30min, um outro bloqueio ainda era mantido no cruzamento das vias Almirante Barroso com Almirante Tamandaré, no bairro Praia de Iracema. Segundo o órgão, não há informação de ocorrências envolvendo a manutenção de semáforos.

A Defesa Civil do Município informou que foi acionada para atender uma ocorrência de alagamento no bairro Vicente Pinzón nesta manhã. Durante a madrugada não houve nenhum caso de desabamento ou outras emergências relacionadas às chuvas em Fortaleza, conforme repassado pelo órgão.



