Governo realiza nova reunião de alinhamento sobre ameaças a escolas no Ceará

A governadora do Ceará, em exercício, Jade Romero, se reúne com a SSPDS nesta quinta-feira, 13, para discutir as situações envolvendo as instituições de ensino

O Governo do Ceará realiza nesta quinta-feira, 13, uma nova reunião com o objetivo de alinhar protocolos e discutir estratégias de segurança voltadas para ocorrências relacionadas a ameaças a escolas.

O encontro acontece no Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), na sede da Secretaria da Segurança, em Fortaleza. Subiu para nove o número de investigados e 31 perfis são monitorados pela Polícia.

A governadora do Ceará em exercício, Jade Romero, se reúne com representantes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), da Secretaria da Educação (Seduc), Polícia Militar do Ceará, Supesp, Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Secretaria Municipal de Segurança Cidadã de Fortaleza (Sesec), Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Ceará (Sinep-CE) e associação dos Municípios do Estado do Ceará.

Na última quarta-feira, 12, duas crianças saíram feridas após um aluno do 9º ano atacar as vítimas com uma machadinha. O caso foi registrado em uma instituição de ensino no município de Farias Brito.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que o trabalho de inteligência vem sendo realizado de forma conjunta pela Coordenadoria de Inteligência (Coin) e pelo Departamento de Inteligência Policial. 31 perfis de mídias sociais estão sob monitoramento e, destes, 18 autorias foram identificadas. Nove pessoas foram conduzidas a unidades da Polícia Civil.

Um adulto de 21 anos, foi preso em flagrante, por armazenar pornografia infantil e é investigado por ameaçar escola. Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo a crime de ameaça, em Fortaleza. Outro adolescente, de 14 anos, foi apreendido por ato infracional análogo a tentativa de homicídio no município de Farias Brito. Outro adolescente de 16 anos foi apreendido por divulgar fake news, em Tianguá. Com relação às outras cinco pessoas, uma criança de 11 anos, três adolescentes de 12, 14, 15, e um adulto de 21 anos, foram registrados cinco Boletins de Ocorrência. Celulares foram apreendidos.

Reportagem do O POVO do dia 12 de abril, do jornalista Cláudio Ribeiro, aponta como acolher crianças e adultos impactados com os casos. A reportagem ouviu especialistas que comentam que pais e alunos precisam verbalizar as preocupações e serem ouvidos.

