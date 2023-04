Ameaças a escolas no Ceará: 22 pessoas foram conduzidas a delegacias

Subiu para 22 o número de pessoas conduzidas a delegacias em investigações sobre ameaças de supostos ataques a escolas no Ceará. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e se referem ao período que vai do dia 3 de abril até esta quinta-feira, 13.



Além disso, conforme a pasta, 49 perfis em mídias sociais estão sendo monitorados pela Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS e pelo Departamento de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Civil. A autoria de 35 desses perfis já foram identificadas, diz a SSPDS.

A SSPDS já havia divulgado que as investigações sobre as ameaças haviam resultado na apreensão de três adolescentes — um por ato infracional análogo ao crime de ameaça em Fortaleza, outro por divulgar fake news em Tianguá (Serra da Ibiapaba) e outro pela dupla tentativa de homicídio ocorrida no município de Farias Brito (Cariri Cearense).



Além disso, um homem de 21 anos, investigado por ameaças a escolas, foi preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil. A SSPDS também divulgou que celulares foram apreendidos e deverão substanciar as investigações.



Nesta quinta-feira, 13, representantes da SSPDS tiveram reunião com representantes da representantes da Secretaria da Educação (Seduc), Ministério Público do Ceará (MPCE), Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe) e Secretaria Municipal de Segurança Cidadã de Fortaleza (Sesec).



Na ocasião, uma cartilha foi lançada com orientações a professores, pais e os próprios alunos sobre como se comportar diante de ameaças a ataques. Clique aqui para conferir a cartilha na íntegra.



Evolução do número de combate contra supostas ameaças a ataques as escolas

de 3/04 a 13/04 — 22 pessoas conduzidas a delegacias, 49 perfis monitorados, 35 com autoria identificada

de 3/04 a 12/04 — 9 pessoas conduzidas a delegacias, 31 perfis monitorados, 18 com autoria identificada

de 3/04 a 11/04 — 6 pessoas conduzidas a delegacias e 18 autorias de perfis identificadas

de 3/04 a 10/04 — 1 pessoa conduzida a delegacia e 10 perfis monitorados

Ameaças a escolas: denuncie

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Ataques a escola: nota da redação

O POVO opta por não publicar foto, vídeo, nome ou qualquer detalhe sobre autores de ataques a escolas. A decisão atende a recomendações de estudiosos em comunicação e violência. ⁠⁠

Entendemos que a divulgação dessas informações pode vir a estimular novos agressores, que usem a divulgação da imprensa profissional como forma de promoção de atos de violência.⁠⁠

O POVO pretende manter a postura em casos subsequentes, podendo reavaliar se novos estudos indicarem rumos que tragam maior segurança à sociedade.⁠

