MPCE recomenda não divulgar informações sobre ataques a escola

Diante do ataque realizado em uma escola pública na cidade de Farias Brito, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) divulgou uma recomendação em que pede a profissionais e veículos de imprensa a ocultação de informações sobre os atos. Nesta quarta, 12, um estudante do 9º ano atacou duas meninas dentro de escola no município de Farias Brito, interior do Ceará.



O MPCE afirma que o compartilhamento de notícias e de imagens das pessoas envolvidas podem incentivar novas ocorrências do tipo e fomentar pânico na população. Além disso, sublinha a entidade, investigações policiais podem ser prejudicadas com a propagação de conteúdos difusos.

A instituição reforça que está a par das investigações tocadas por órgãos de segurança pública e que está conferindo suporte no processo de prevenção e responsabilização dos acontecimentos.

A recomendação do MPCE está em consonância com a posição adotada pelo O POVO desde o ataque à uma escola em Blumenau (SC), no dia 4 de março deste ano.

Ataques a escola: nota da redação

O POVO opta por não publicar foto, vídeo, nome ou qualquer detalhe sobre autores de ataques a escolas. A decisão atende a recomendações de estudiosos em comunicação e violência. ⁠

Entendemos que a divulgação dessas informações pode vir a estimular novos agressores, que usem a divulgação da imprensa profissional como forma de promoção de atos de violência.⁠

O POVO pretende manter a postura em casos subsequentes, podendo reavaliar se novos estudos indicarem rumos que tragam maior segurança à sociedade.⁠

