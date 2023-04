Três pessoas ficam feridas em ataque a escola em Goiás

As vítimas não tiveram lesões graves e o suspeito foi apreendido pela PM de Goiás

Um ataque a escola estadual no município de Santa Tereza de Goiás (GO) ocorreu na manhã desta terça-feira, 11, e deixou três pessoas feridas.

O atentado ocorreu no Colégio Estadual Doutor Marco Aurélio. O suspeito teria entrado na escola por volta das 8 horas e esfaqueado as vítimas.

O ataque deixou dois alunos e uma professora feridos. De acordo com o portal G1, as vítimas foram socorridas e encaminhadas a uma unidade hospitalar, sem ferimentos graves e com estado de saúde regular. Uma das alunas feridas teve lesões nas costas, rosto e mão.



O suspeito foi contido por funcionários da escola e apreendido pela Polícia Militar de Goiás. A motivação do crime ainda é investigada.

O atentado é o quarto no país em apenas 15 dias, com outros casos registrados em São Paulo, Blumenau e Manaus.





