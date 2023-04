Corte de árvores: Bombeiros já atenderam no 1º trimestre um terço das ocorrências de 2022

De janeiro a março de 2023, corporação fez 513 cortes de árvores em risco no Ceará. Em 2022, foram 1.522 ocorrências do tipo

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionada na tarde da última sexta-feira, 7, para cortar uma árvore que havia caído sobre uma residência na rua Luiz Francisco Xavier, no bairro Paupina. A ocorrência, aparentemente banal, mas que apresenta riscos e prejuízos frequentes, foi bastante executada pela corporação nos primeiros três meses deste ano.

De janeiro a março de 2023, foram realizados 513 cortes de árvores. O número representa um terço do total de atendimentos registrados no ano passado. Em 2022, foram 1.522 ocorrências de árvores em perigo.

Os números de 2022 são superiores aos registrados nos anos anteriores. Em 2021, o Corpo de Bombeiros realizou 826 atendimentos; em 2020, 782; em 2019, 839.

Estes números, esclarece o Corpo de Bombeiros, representam as ocorrências de árvores no chão, telhados e caídas em veículos ou vias públicas, em todo o Ceará.

Na ocorrência na Paupina, a equipe dos Bombeiros chegou ao local por volta das 14 horas, após o dono do imóvel ter acionado o serviço via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops),- informando que um cajueiro havia caído sobre sua casa.

O incidente deixou apenas danos materiais no imóvel. De acordo com o 1º tenente Bruno Torquato de Sousa, a queda da árvore danificou algumas telhas, o muro lateral, o portão da frente e a fiação da internet.

Durante a operação de corte do cajueiro, que levou cinco horas, a Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Estado, foi acionada para desligar a energia do local.