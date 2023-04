Bombeiros resgatam corpo de homem em lagoa de Morada Nova

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará resgatou, na manhã deste sábado, 8, o corpo de um homem que estava submerso na Lagoa Fazenda Tanques, no município de Morada Nova, a 169.2 KM de Fortaleza.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma mulher informou que estava tomando banho na lagoa com seu amigo, quando este decidiu dar um mergulho e não retornou. Ainda conforme os bombeiros, o único objeto pertencente ao homem encontrado foram seus chinelos.

As recentes chuvas registradas em Morada Nova contribuíram para que a lagoa estivesse mais cheia, o que acabou dificultando o trabalho da equipe de mergulhadores. Além do maior volume de água, a presença de vegetação dentro da água também foi um fator dificultador para os militares.

Busca levou 29 minutos e corpo foi achado a três metros de profundidade (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Segundo o cabo Nairo Jacó Regis de Freitas, que participou do resgate, as buscas pela vítima levaram cerca de 27 minutos. Ainda conforme o cabo, o homem, de 59 anos de idade, foi encontrado a três metros de profundidade, enroscado na vegetação. O corpo estava a 50 metros da margem da lagoa onde banhistas e pescadores entram na água.

Após o resgate, agentes da Polícia Forense foram acionados para tomar as medidas cabíveis.

Atuaram na ocorrência o cabo Nairo e o cabo Viana, da 2ª Companhia do 4º Batalhão do quartel dos Bombeiros em Limoeiro do Norte.



