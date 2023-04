PM prende dois homens com drogas e medicamentos de uso restrito

A Polícia Militar do Ceará prendeu, em flagrante, na última sexta-feira, 7 de abril, dois homens em um residencial no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. Com a dupla os policiais encontraram drogas e medicamentos. Além disso, os militares também apreenderam material utilizado na comercialização de entorpecentes.

A prisão dos dois homens aconteceu no momento em que a equipe da Polícia Militar fazia diligências no residencial Alto da Paz. Ao verem a viatura policial, os dois tentaram fugir, mas foram presos pelos agentes da PM.

Eles foram identificados como Caio Victor Alves Ribeiro, de 19 anos, com histórico de atos infracionais análogos aos crimes de roubo com restrição de liberdade e crimes contra a paz pública; e Emerson Cristian Duarte Fernandes, de 18 anos, com histórico de atos infracionais análogos aos crimes de roubo com restrição de liberdade e dano.

Apreensão

Enquanto tentavam fugir da polícia, Caio e Emerson tentaram se desfazer de uma mochila, que foi apreendida pelos PMs, posteriormente. Com a dupla, os policiais apreenderam dois tabletes e trouxinhas de maconha, três frascos com quantidades de uma substância conhecida como “loló”, medicamentos de uso restrito, duas balanças digitais, uma máscara, embalagens, uma faca, um cartão magnético, quatro celulares, dentre outros.

Caio, Emerson e o material apreendido foram levados para o 2º Distrito Policial, unidade policial plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso foi transferido para o 9º DP, responsável pela área.



