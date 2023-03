PM indicia 6 oficiais por negligência durante ataques golpistas em Brasília

As investigações consideram que os agentes atuaram de maneira negligente contra os bolsonaristas que invadiram a Praça dos Três Poderes

Seis oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram indiciados pela Corregedoria por negligência durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília. As investigações consideram que os agentes atuaram de maneira negligente contra os bolsonaristas que invadiram a Praça dos Três Poderes.

Mais informações ao vivo:

Um dos indiciados é o ex-comandante de Operações da corporação, Jorge Eduardo Naim. O agente, acusado de mentir à CPI dos Atos Antidemocráticos, compareceu à Esplanada no dia dos ataques mesmo estando de folga das atividades. Ele defende que esteve no lugar para tomar ciência da situação.

A coronel Cíntia Queiroz de Castro também foi indiciada, acusada de elaborar o Protocolo de Ações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do DF sobre os atos golpistas nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. Durante depoimento a PF, ela afirmou que a PMDF agiu de forma atípica por não elaborar um planejamento próprio para a manifestação de 8 de janeiro.

O outro indiciado foi major Cláudio Mendes dos Santos. Preso pela PF no âmbito da Operação Lesa Pátria, o militar liderou por mais de dois meses o acampamento bolsonarista de Brasília, em frente ao Quartel-General do Exército, e depois ficou foragido. Ele chegou a comemorar a fuga, por meio do WhatsApp, mas acabou detido na última quinta, 23.

Uma senhora de 60 anos é a última pessoa do Ceará que segue presa pelos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. No dia 16 de março, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concluiu a análise dos casos e manteve a prisão de 294 envolvidos — 208 homens e 86 mulheres.

Segundo o STF, 2.151 pessoas foram presas em flagrante pelos ataques contra os três poderes. Outras 31 pessoas foram presas posteriormente, na operação Lesa Pátria, por acusação de atitudes relacionadas ao 8 de janeiro.

Atos golpistas: PF investiga envolvidos no Ceará

Filiados a partidos políticos, alguns que foram candidatos, além de empresários e profissionais liberais estão entre os investigados na operação da Polícia Federal sobre atos antidemocráticos no Ceará. A informação é do delegado regional de Polícia Judiciária Alan Robson Alexandrino, da PF, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 20. Os nomes dos alvos não foram informados.