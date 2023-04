Capitão da PM é denunciado à CGD por suposta ameaça às próprias irmãs em Fortaleza

As denúncias foram realizadas na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) e na Polícia Civil

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) informou que adotou providências administrativas para apuração de uma denúncia de ameaça no contexto de violência doméstica familiar. O suspeito é um capitão da Polícia Militar. A abertura do procedimento para verificação do fato na seara disciplinar foi informada pelo órgão no dia 17 de março.

De acordo com a denúncia, o oficial teria ameaçado duas irmãs. Ele foi denunciado também pelo crime de injúria. Os casos estão em trâmite na Polícia Civil e na CGD.

A confusão familiar, que teria relação com uma disputa por herança, fez com que uma medida protetiva entrasse em vigor, com o intuito de dar segurança às duas mulheres.

O POVO não divulga os nomes das vítimas, por questões de segurança e não divulga a identificação do agente publico, pois o caso está em apuração preliminar e não há prisão em flagrante ou cumprimento de mandado.

"A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário informa que adotou providências administrativas para apuração do fato na seara disciplinar", informou o órgão.

